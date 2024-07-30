Вышел русский отрывок из фильма «Бордерлендс» с Железякой — премьера 8 августа

Кинокомпания Lionsgate и дистрибьютор Global Film представили дублированный отрывок из фильма «Бордерлендс» — экранизации знаменитой серии космических шутеров от первого лица. Премьера фильма с Кейт Бланшетт и Джеком Блеком состоится 9 августа в мировых кинотеатрах, а до России лента доберётся на сутки раньше, 8-го числа.

В небольшом отрывке можно увидеть комедийную сцену с Железякой, из которого выпадают монетки. Однако столь интимный процесс нарушают Психи, внезапно напавшие на главных героев.

Фильм «Бордерлендс» расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.