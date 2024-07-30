Ченнинг Татум поблагодарил Райана Рейнольдса за сюрприз в «Дэдпуле и Росомахе»

Материал содержит спойлеры фильма «Дэдпул и Росомаха».

Американский актёр Ченнинг Татум рассказал о самом главном коллеге в киноиндустрии — Райане Рейнольдсе. Звезда «Шага вперёд» и «Омерзительной восьмёрки» поблагодарил своего друга за поддержку и осуществление мечты своей жизни, которая воплотилась в фильме «Дэдпул и Росомаха».

Дело в том, что Татум уже очень давно хотел сыграть Гамбита — известного персонажа из вселенной Людей Икс. Актёр несколько раз пробовался на эту роль в различных картинах, однако героя полностью вырезали из фильма «Люди Икс 3», а сольную картину отложили на неопределённый срок.

Татуму удалось сыграть Гамбита лишь в недавнем «Дэдпуле и Росомахе» — мечта актёра исполнилась в 44 года. И он очень благодарен Райану Рейнольдсу за это.

Почти никто не поддерживал меня в этой индустрии сильнее, чем Райан Рейнольдс. Я думал, что потерял Гамбита навсегда. Но он сражался за меня и Гамбита. Я навсегда буду в долгу перед Райаном. Не уверен, что смогу сделать что-то для него, что было бы столь значимо, сколь это было для меня. Я люблю тебя, приятель.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоялась 26 июля. До России лента доберётся уже 3 августа.