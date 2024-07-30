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Почему по Олимпиаде-2024 в Париже впервые не сделали большую видеоигру

Почему по Олимпиаде-2024 в Париже впервые не сделали большую видеоигру
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26 июля стартовали 33-и по счёту летние Олимпийские игры. Главное спортивное мероприятие уже столкнулось с несколькими скандалами, а недавно стало известно, почему впервые с 1990-х ивент не получил большую видеоигру по мотивам.

Как сообщает издание Eurogamer, организаторы Олимпиады-2024 больше не заинтересованы в сотрудничестве с SEGA и Nintendo. Ранее именно эти компании выпускали симуляторы Олимпийских игр с Соником и Марио в главных ролях. Сейчас Международный олимпийский комитет заинтересован в первую очередь в получении прибыли с любых проектов по мотивам, поэтому они нацелены на выпуск игр с NFT-токенами или на более серьёзные киберспортивные симуляторы.

Это значит, что дальнейшие Олимпийские игры также могут не получить видеоигровой адаптации, которые продавались миллионными тиражами и пользовались большой популярностью у фанатов спорта. В МОК пока не комментировали материал Eurogamer.

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