БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вторая бета футсима UFL от Криштиану Роналду пройдёт со 2 по 4 августа

Вторая бета футсима UFL от Криштиану Роналду пройдёт со 2 по 4 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Кипрская студия Strikerz объявила о проведении второго открытого бета-тестирования бесплатного футбольного симулятора UFL. Оно пройдёт уже в ближайшие выходные — с 2 по 4 августа — на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Авторы сообщают, что внесли некоторые изменения в игровой процесс, улучшили анимации и доработали интерфейс на основе отзывов с первой беты.

UFL — будущий футбольный симулятор, который разрабатывает студия Strikerz с сотрудниками из стран СНГ. Одним из инвесторов игры выступил Криштиану Роналду, который вложил в футсим около $ 40 млн.

Полная версия UFL выйдет до конца 2024 года на PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики описывают свою игру как «футбольный симулятор c безоговорочно честными механиками». Лицом проекта стал сам Криштиану Роналду, а среди других амбассадоров отметились Александр Зинченко, Ромелу Лукаку, Роберто Фирмино и Кевин Де Брёйне.

Наши впечатления от первой беты
Сыграли в UFL — нового конкурента FIFA и EA Sports FC с инвестициями Криштиану Роналду
Видео
Сыграли в UFL — нового конкурента FIFA и EA Sports FC с инвестициями Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android