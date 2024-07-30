Вторая бета футсима UFL от Криштиану Роналду пройдёт со 2 по 4 августа

Кипрская студия Strikerz объявила о проведении второго открытого бета-тестирования бесплатного футбольного симулятора UFL. Оно пройдёт уже в ближайшие выходные — с 2 по 4 августа — на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Авторы сообщают, что внесли некоторые изменения в игровой процесс, улучшили анимации и доработали интерфейс на основе отзывов с первой беты.

UFL — будущий футбольный симулятор, который разрабатывает студия Strikerz с сотрудниками из стран СНГ. Одним из инвесторов игры выступил Криштиану Роналду, который вложил в футсим около $ 40 млн.

Полная версия UFL выйдет до конца 2024 года на PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики описывают свою игру как «футбольный симулятор c безоговорочно честными механиками». Лицом проекта стал сам Криштиану Роналду, а среди других амбассадоров отметились Александр Зинченко, Ромелу Лукаку, Роберто Фирмино и Кевин Де Брёйне.