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Российский студент создал нейросеть, которая помогает мужчинам общаться с девушками

Российский студент создал нейросеть, которая помогает мужчинам общаться с девушками
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Студент из России Тимур Абдюшев придумал и создал чат-бот на основе искусственного интеллекта AI Girlfriend — нейросеть призвана помочь мужчинам от 20 до 28 лет, которые испытывают проблемы в общении с противоположным полом.

Проект работает как бот в Telegram. Пользователю предлагают выбрать аватар девушки, с которой он хочет поговорить (пока доступны два варианта с известными блогершами) — после этого ИИ будет анализировать текст сообщений пользователя и отвечать ему.

Среди преимуществ автор называет то, что поведение бота «невозможно отличить от реальной женщины».

Девушка-ИИ тоже умеет обижаться, вредничать, ругаться и отстаивать свое мнение. Собственно, только поэтому я убеждён, что проект действительно помогает мужчинам научиться общаться с представительницами противоположного пола.

Абдюшев уверен, что после общения с ботом мужчинам будет намного проще общаться с настоящими девушками. Кроме того, в проекте есть функция анонимной психологической поддержки.

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