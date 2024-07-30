Российский студент создал нейросеть, которая помогает мужчинам общаться с девушками

Студент из России Тимур Абдюшев придумал и создал чат-бот на основе искусственного интеллекта AI Girlfriend — нейросеть призвана помочь мужчинам от 20 до 28 лет, которые испытывают проблемы в общении с противоположным полом.

Проект работает как бот в Telegram. Пользователю предлагают выбрать аватар девушки, с которой он хочет поговорить (пока доступны два варианта с известными блогершами) — после этого ИИ будет анализировать текст сообщений пользователя и отвечать ему.

Среди преимуществ автор называет то, что поведение бота «невозможно отличить от реальной женщины».

Девушка-ИИ тоже умеет обижаться, вредничать, ругаться и отстаивать свое мнение. Собственно, только поэтому я убеждён, что проект действительно помогает мужчинам научиться общаться с представительницами противоположного пола.

Абдюшев уверен, что после общения с ботом мужчинам будет намного проще общаться с настоящими девушками. Кроме того, в проекте есть функция анонимной психологической поддержки.