БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Игры (2024): отрывок, смотреть фрагмент сериала, видео

Вышел новый отрывок из сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 с Ангелиной Мельниковой
Аудио-версия:
Комментарии

Уже 3 августа состоится премьера сериала «Игры» про Олимпиаду-80 в СССР. В честь скорого релиза «Чемпионат» и «Кинопоиск» публикуют небольшой отрывок из шоу, в котором можно увидеть героиню Елену Травнину, которая готовится к своему выступлению на грядущих соревнованиях. Её сыграла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова — это первая роль спортсменки в кино.

Смотреть отрывок

«Игры» (сериал, 2024) Подробнее

Сериал «Игры» расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

В шоу снялись Григорий Верник («Кентавр»), Мария Карпова («Здоровый человек»), Игорь Костолевский («Триггер»), Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и другие. Кресло режиссёра занял Евгений Стычкин («Нулевой пациент»). Шоураннером выступила Александра Ремизова («Иные»).

Материалы по теме
Всё, что известно про сериал «Игры» об Олимпиаде-1980 в СССР
Всё, что известно про сериал «Игры» об Олимпиаде-1980 в СССР
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android