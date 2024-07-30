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Госдума приняла закон о запрете трэш-стримов в России

Государственная Дума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законов, запрещающих проведение трэш-стримов в России.

Прежде всего депутаты определились с формулировкой, что такое трэш-стрим, попадающий под запрет.

Это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Трэш-стримы будут отнесены к информации, запрещённой к распространению. Соцсети будут обязаны мониторить подобный контент и удалять его, а организаторам таких трансляций грозит штраф до 1 млн рублей с конфискацией оборудования.

За распространение таких видео гражданам РФ грозит административный штраф — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма повысится до 100–200 тыс. рублей, для юридических составит от 800 тыс. до 1 млн рублей.