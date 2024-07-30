Авторов небольших каналов в «Телеграме», TikTok и YouTube обяжут раскрывать данные о себе

Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла поправку, обязывающую блогеров с небольшой аудиторией передавать данные о себе в Роскомнадзор.

Требование коснётся владельцев каналов, на которые подписаны не менее 10 тыс. человек. В списке сайтов, над которыми будет установлен подобный контроль, оказались 15 социальных сетей — VK, «Одноклассники», «Телеграм», YouTube, Twitter (Х), TikTok, Likee, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, «Дзен», RuTube, Twitch, Discord и Yappy.

Если блогер с аудиторией более 10 тыс. подписчиков не пройдет верификацию в Роскомнадзоре, то по требованию РКН соцсеть будет обязана заблокировать его страницу. Кроме того, для него вводится ряд запретов — например, на рекламу и возможность репостов другими сообществами.