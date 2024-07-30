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В Госдуме приняли закон, который официально разрешит майнинг криптовалют в России

В Госдуме приняли закон, который официально разрешит майнинг криптовалют в России
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Депутаты Государственной Думы РФ во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который позволит с ноября этого года легализовать майнинг криптовалюты на территории страны.

Закон закрепляет правила майнинга в России. Так, простые граждане смогут свободно добывать цифровые валюты, если не будут превышать установленные лимиты энергопотребления. Заниматься майнингом также смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, включённые в реестр Минцифры РФ.

Мы сделали всё возможное, чтобы не допустить перекоса регулирования в сторону запретительства. В частности, удалось отстоять «бытовой майнинг» (физлица по-прежнему смогут добывать биткоины, оставаясь в определённом лимите энергопотребления), а также отменить запрет на организацию обращения криптовалют, что грозило фактическим прекращением работы любых бирж и обменников.

При этом закон вводит запрет на рекламу криптовалют и предложение их неопределённому кругу лиц. По словам депутата Антона Горелкина, это поможет спасти сбережения людей, которые слабо разбираются в рисках и могут вложить деньги в «крипту».

Кроме того, майнингом не смогут заниматься ИП и компании, имеющие непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или тяжкие преступления. Также будет запрещено совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью, связанной с электроэнергией.

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