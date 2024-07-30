Team Spirit вышла в верхнюю сетку, а VP в нижнюю — итоги групп Clavision по Dota 2 в Китае

Завершилась групповая стадия топ-турнира Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Первое место в группе A заняла российская Team Spirit, проигравшая всего одну серию из четырёх. Следом за «Драконами» в верхнюю сетку прошли украинская Natus Vincere и китайская LGD Gaming. В нижней сетке оказались Virtus.pro и Team Zero.

Итоги группы A на Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 Фото: Liquipedia

Что касается группы B, здесь лидером стала G2.iG из Китая. Кроме этого, в верхнюю сетку вышли Nigma Galaxy и Xtreme Gaming, а в нижнюю — Azure Ray и Talon Esports.

Итоги группы B на Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 Фото: Liquipedia

В первом раунде плей-офф российская Virtus.pro в матче на вылет столкнётся с азиатской Talon Esports. Team Spirit же начнёт выступление в основной стадии со второго раунда верхней сетки и будет противостоять победителю пары Nigma Galaxy — LGD Gaming.

Чемпионат Clavision: Snow Ruyi по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.