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Первые кадры шоу «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт от режиссёра «Узника Азкабана»

Первые кадры шоу «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт от режиссёра «Узника Азкабана»
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Издание Vanity Fair выпустило превью мини-сериала «Все совпадения случайны», опубликовав несколько кадров из нового проекта в жанре драматического триллера.

Сюжет расскажет историю известной журналистки, которая натыкается на роман и в процессе чтения узнаёт в главной героине себя. Произведение в итоге раскрывает тайну, которую женщина скрывала долгие годы.

Главную роль сыграла Кейт Бланшетт («Авиатор», «Властелин Колец»), в актёрский состав также вошли Кевин Клайн («Чаплин», Французский поцелуй») и Саша Барон Коэн («Борат», «Диктатор»). Режиссёром выступает Альфонсо Куарон, известный как постановщик фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана».

Премьера первого эпизода сериала состоится 11 октября 2024 года. До этого «Все совпадения случайны» покажут на 81-м Венецианском кинофестивале.

Кадры сериала «Все совпадения случайны»

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Комментарии
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