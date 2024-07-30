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Игрок NAVI по «Доте» поставил ник Мао Цзэдун на турнире в Китае — никнейм пришлось сменить

Игрок NAVI по «Доте» поставил ник Мао Цзэдун на турнире в Китае — никнейм пришлось сменить
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Игрок пятой позиции состава Natus Vincere Арман Malady Оразбаев был вынужден изменить внутриигровой никнейм в рамках топ-турнира Clavision: Snow Ruyi по Dota 2 в Китае.

О ситуации, произошедшей в рамках китайского соревнования, рассказала менеджер ростера по «Доте» Жанна Radiactivebaby Батьковна. По словам представителя украинского клуба, игрок поставил себе в Dota 2 никнейм Мао Цзэдун. Из-за этого один из китайских стримеров, смотревший игру NAVI на турнире, получил бан на китайской платформе.

После этого организаторы Clavision: Snow Ruyi обратились к «Рождённым побеждать» с просьбой не использовать имя основателя КНР в качестве ника, так как под удар может попасть и официальная трансляция чемпионата. В итоге киберспортсмен поменял никнейм.

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