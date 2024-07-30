В Discord теперь можно сыграть в Dungeons & Dragons и другие популярные настольные игры

В сервисе для групповых видеозвонков Discord появилась возможность запускать настольные игры — это результат сотрудничества с платформой Roll20.

Среди прочих, в списке доступных игр можно найти Dungeons & Dragons, Pathfinder, Call of Cthulhu и Cyberpunk RED. Для игры не требуется подписка Nitro — функция открыта всем пользователям бесплатно.

Видео доступно на YouTube-канале Roll20. Права на видео принадлежат Roll20.

Чтобы запустить Dungeons & Dragons и другие популярные «настолки», пользователям в голосовом канале нужно нажать на значок ракеты или «Выберите активность». Там появится ряд мини-приложений, в том числе Roll20.

Видео доступно на YouTube-канале Roll20. Права на видео принадлежат Roll20.

Ранее полноценный голосовой чат Discord начали интегрировать на PlayStation 5.