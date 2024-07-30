Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сейчас мы сильнее, чем были в Эр-Рияде»: игроки Spirit — о EWC 2024 по Counter-Strike 2

Игроки состава Team Spirit по Counter-Strike 2 Данил Donk Крышковец и Мирослав zont1x Плахотя в интервью на турнире BLAST Premier: Fall Groups 2024 высказались о текущей игровой форме своей команды.

Донк признался, что сейчас «Спириты» сосредоточены на подготовке к топ-турниру IEM Cologne 2024:

Я не думаю о победе в группе. Мы сосредоточены на том, чтобы подойти к IEM Cologne 2024 в лучшей форме и просто развиваться. С каждой официальной игрой мы становимся сильнее.

А Зонтикс, в свою очередь, рассказал о прогрессе, которого добились «Драконы» после неудачного Esports World Cup 2024 по CS2:

После возвращения из Эр-Рияда у нас было два дня отдыха. Но потом мы активно практиковались, 6-7 тренировочных матчей в день. Естественно, тренировки приносят свою пользу. После отпуска мы не были готовы показывать лучшую игру [на Esports World Cup 2024]. Теперь же с каждым днём мы становимся всё лучше. Сейчас мы сильнее, чем были в Эр-Рияде. Это был первый турнир после перерыва, поэтому, конечно, это было не самое подходящее время для того, чтобы мы показывали нашу лучшую игру.

В рамках чемпионата Esports World Cup 2024 по CS2 Team Spirit заняла 5-8-е место. Начиная с 7 августа российский коллектив будет выступать на топ-турнире IEM Cologne 2024.