Начались съёмки фильма по мотивам сказки «Маша и медведи» со звездой «Папиных дочек»

Компания «Наше кино» начала съёмочный процесс полнометражного фильма «Маша и медведи» по мотивам одноимённого рассказа Льва Толстого.

Лента расскажет историю девочки Маши, спасающей своего заколдованного брата. Чтобы превратить его из козлёнка обратно в человека, героине предстоит объединить свои усилия с тремя сказочными медведями — их создадут с помощью компьютерной графики.

Режиссёром «Маши и медведей» станет Антонина Руже, работавшая над лентой «Самый Новый год!». А главную роль исполнит 14-летняя Виталия Корниенко («Мажор», «Вампиры средней полосы», новые «Папины дочки»).

Съёмки пройдут в ближайшие недели в Московской области, а в широкий прокат фильм планируют выпустить во второй половине 2025 года.