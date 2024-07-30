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FISSURE Universe: Ep. 3 по «Доте»: формат, участники, призовой фонд, даты проведения

Spirit, BB, GG и Cloud9 выступят на турнире FISSURE Universe: Ep. 3 по Dota 2
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Турнирный оператор FISSURE анонсировал онлайн-турнир FISSURE Universe: Ep. 3 по Dota 2 с призовым фондом $ 150 тыс.

В рамках онлайн-соревнования сразятся 14 коллективов. Восемь команд начнут выступление на турнире со стадии плей-ин, по итогам которой два лучших состава пройдут в следующий этап, где их будут ждать шесть участников, получивших прямые приглашения. Сильнейшие ростеры групповой стадии попадут в плей-офф.

Участники FISSURE Universe: Ep. 3 по «Доте»:

  • MOUZ (Европа) — приглашение в плей-ин;
  • Aurora (Таиланд) — приглашение в плей-ин;
  • PSG Quest (Ближний Восток) — приглашение в плей-ин;
  • TBD — приглашение в плей-ин;
  • TBD — приглашение в плей-ин;
  • TBD — приглашение в плей-ин;
  • TBD — приглашение в плей-ин;
  • TBD — приглашение в плей-ин;
  • Team Spirit (Россия) — приглашение в групповую стадию;
  • BetBoom Team (Россия) — приглашение в групповую стадию;
  • Gaimin Gladiators (Европа) — приглашение в групповую стадию;
  • Team Falcons (Ближний Восток) — приглашение в групповую стадию;
  • Tundra Esports (Европа) — приглашение в групповую стадию;
  • Cloud9 (Европа) — приглашение в групповую стадию.

Остальные участники ивента станут известны позже. Соревнование пройдёт в онлайн-формате с 18 по 25 августа.

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