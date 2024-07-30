Организаторы «Игромира» проведут в Москве международную игровую выставку «Рэд Экспо»

Команда организаторов игрового мероприятия «Игромир» объявила о проведении нового ивента «Рэд Экспо» — выставки электронных развлечений, которая пройдёт в Москве в конце года.

Партнёрами ивента уже стали Lesta Games (авторы «Мира танков»), Astrum Entertainment («Аллоды Онлайн», Warface), 1C Game Studios и VK Play. Других разработчиков игр обещают объявить позже, при этом отмечается, что выставка будет международной.

Организаторы планируют провести несколько презентаций от игровых компаний с эксклюзивами, ряд киберспортивных турниров по ведущим дисциплинам, а также конкурс косплея с большим призовым фондом. Также пройдут мероприятия в поддержку начинающих российских разработчиков.

«Рэд Экспо» пройдёт с 28 ноября по 1 декабря 2024 года в комплексе «Крокус Экспо». Билеты для посетителей уже поступили в продажу — самый дорогой на четыре дня обойдётся в 7 тыс. рублей.