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Геймер подал в суд на авторов Elden Ring из-за того, что игра слишком сложная

Геймер подал в суд на авторов Elden Ring из-за того, что игра слишком сложная
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Пользователь соцсети X (ранее Twitter) под ником Airbagged сообщил, что подал заявление в суд на компанию Bandai Namco. Причиной стала высокая сложность дополнения Shadow of the Erdtree для игры Elden Ring.

По мнению геймера, обычному игроку слишком сложно получить доступ ко всему контенту Elden Ring. Из этого якобы следует, что многие не смогут получить всё, что обещали им разработчики — заплатив полную цену, рядовой геймер способен открыть только половину игры.

По утверждению пользователя, компания Bandai Namco предстанет перед судом 25 сентября. Эксперты оценивают его шансы на победу в суде как довольно низкие, поскольку разработчики выполнили все свои обещания, данные во время промоакции перед релизом игры.

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