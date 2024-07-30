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Трейлер российской комедии «Встретимся вчера» о ловушке во времени — она выйдет 24 октября

Трейлер российской комедии «Встретимся вчера» о ловушке во времени — она выйдет 24 октября
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Компания «Атмосфера кино» представила трейлер нового семейного фильма «Встретимся вчера». Ленту можно будет посмотреть в российских кинотеатрах с 24 октября.

Фантастическая комедия расскажет о двух супругах, переживающих непростой период в отношениях. Но в определённый момент происходит невероятное — как только муж или жена выходят из дома, то мистическим образом снова оказываются в своей квартире, а время перестало идти. Спасёт ли это брак или только испортит всё — покажет фильм.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Главные роли исполнят Артём Ткаченко («Сёстры», »Вампиры средней полосы») и Аглая Тарасова («Лёд», «Холоп 2»). Режиссёром «Встретимся вчера» стал Александр Богуславский.

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