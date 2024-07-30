ТНТ начал съёмки сериала «Остаться друзьями» про проблемы 30-летних

Телеканал ТНТ совместно с компанией 1-2-3 Production приступил к съёмкам нового комедийного сериала «Остаться друзьями».

Шоу должно в юмористическом ключе обыграть проблемы современных 30-летних россиян. Сюжет расскажет о супругах Роме и Ане, которые после пяти лет в браке намерены развестись — но их союз изо всех сил пытаются спасти близкие друзья.

Главные роли в «Остаться друзьями» исполнили Анастасия Калашникова, Борис Дергачёв, Алина Алексеева, Михаил Кремер, Никита Никитин и Софья Зайка. Режиссёром станет Урал Сафин, ранее известный по работе над спортивной комедией «Виктория».

По информации на сайте ТНТ, в новом сериале будет 17 серий. Когда «Остаться друзьями» выйдет на ТВ, пока неизвестно.