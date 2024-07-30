Опубликован трейлер комедийного детектива «Ненасытные люди» с Джозефом Гордон-Левиттом

Авторы предстоящего фильма «Ненасытные люди» опубликовали официальные постер и трейлер проекта. Лента в жанре комедийного детектива выйдет в кинотеатрах мира 23 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Сюжет картины расскажет о двух глупых полицейских, случайно убивших женщину в доме и забравших оттуда $ 1 млн. Бестолковые решения главных героев всё больше портят ситуацию, подняв на уши весь маленький городок, расположенный на острове.

Фото: Lionsgate

Главные роли в фильме исполнили Джозеф Гордон-Левитт («Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Бросок кобры) и Химеш Патель («Довод», «Не смотрите наверх»). В актёрский состав также вошли Лили Джеймс, Тим Блейк Нельсон и Трейси Лордс («Малыш на драйве»), а режиссёром выступает Потси Пончироли.