Завершились съёмки фильма «Супермен» Джеймса Ганна

Джеймс Ганн завершил съёмки своего «Супермена». Об этом режиссёр объявил в соцсетях. Производство заняло пять месяцев.

Постановщик поблагодарил съёмочную команду за вложенные в ленту силы и отметил, что он работал над лентой с честью. Своё обращение Ганн сопроводил свежим фото.

Спасибо вам всем от всего сердца. Это было честью для меня. Могу назвать наше путешествие тяжёлым трудом, наполненным смехом, эмоциями, идеями и волшебством, которыми мы делились на съёмочной площадке. За это я бесконечно благодарен.

Фото: Соцсети Джеймса Ганна

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Премьера ленты состоится 11 июля 2025 года.