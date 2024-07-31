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Кассовые сборы фильма «Дэдпул и Росомаха» достигли $ 500 млн

Кассовые сборы фильма «Дэдпул и Росомаха» достигли $ 500 млн
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Дэдпула с Росомахой не остановить, причём во всех смыслах. По данным Box Office Mojo, кассовые сборы ленты про двух мутантов достигли $ 500 млн всего за пять дней с момента премьеры, которая состоялась 26 июля во всём мире.

Журналисты издания Discussing Film заявили, что на следующей неделе картине наверняка покорится $ 1 млрд. Особенный рост будет заметен после выходных дней.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» рассказывает о том, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман.

Вместе с Рейнольдсом и Джекманом в ленте также сыграли Каран Сони, Роб Делани, Лесли Аггамс, Морена Баккарин и другие.

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