Кассовые сборы фильма «Дэдпул и Росомаха» достигли $ 500 млн

Дэдпула с Росомахой не остановить, причём во всех смыслах. По данным Box Office Mojo, кассовые сборы ленты про двух мутантов достигли $ 500 млн всего за пять дней с момента премьеры, которая состоялась 26 июля во всём мире.

Журналисты издания Discussing Film заявили, что на следующей неделе картине наверняка покорится $ 1 млрд. Особенный рост будет заметен после выходных дней.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» рассказывает о том, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман.

Вместе с Рейнольдсом и Джекманом в ленте также сыграли Каран Сони, Роб Делани, Лесли Аггамс, Морена Баккарин и другие.