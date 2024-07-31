Дензел Вашингтон назвал «Гладиатора 2» самым крупным фильмом, над которым он работал

Во время недавнего интервью актёр Дензел Вашингтон высказался по поводу сиквела «Гладиатора». По словам актёра, этот фильм — самый крупный, над которым он когда-либо работал.

«Гладиатор 2» — самый крупный фильм, над которым я когда-либо работал. Они построили Колизей! Это зрелище, оно мне нравится!..

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора.

Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»). К своим ролям из первой ленты также вернулись Конни Нильсен (Луцилла) и Дерек Джейкоби (сенатор Гракх).

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября 2024 года.