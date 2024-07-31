БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый трейлер «Соника 3 в кино» выйдет в августе — инсайдер

Первый трейлер «Соника 3 в кино» выйдет в августе — инсайдер
Комментарии

По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, первый трейлер «Соника 3 в кино» выпустят уже в августе. Точную дату Рихтман пока назвать не может.

Съёмочный процесс ленты завершился в конце марта этого года, а стартовал он 31 августа 2023-го.

Согласно утёкшему раннее краткому описанию сюжета, Сонику, Тейлзу и Наклзу предстоит столкнуться с творением Эггмана — Шэдоу. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что вдобавок позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.

Персонажам предстоит объединить свои силы для борьбы с мощным противником, который угрожает их жизням.

«Соник в кино 3» выйдет 20 декабря 2024 года.

Материалы по теме
Пересказ сюжета фильма «Дэдпул и Росомаха»: что происходит в кино
Пересказ сюжета фильма «Дэдпул и Росомаха»: что происходит в кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android