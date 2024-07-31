Первый трейлер «Соника 3 в кино» выйдет в августе — инсайдер

По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, первый трейлер «Соника 3 в кино» выпустят уже в августе. Точную дату Рихтман пока назвать не может.

Съёмочный процесс ленты завершился в конце марта этого года, а стартовал он 31 августа 2023-го.

Согласно утёкшему раннее краткому описанию сюжета, Сонику, Тейлзу и Наклзу предстоит столкнуться с творением Эггмана — Шэдоу. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что вдобавок позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.

Персонажам предстоит объединить свои силы для борьбы с мощным противником, который угрожает их жизням.

«Соник в кино 3» выйдет 20 декабря 2024 года.