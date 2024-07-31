Ремейк первой «Мафии» добавят в Game Pass 13 августа

Microsoft объявила, что в следующем месяце ремейк первой «Мафии» добавят в Game Pass. Это случится уже 13 августа — в этот день подписчики сервиса получат экшен бесплатно.

Действие игры происходит в вымышленном городе Лост-Хэвен, а главным героем выступает таксист Томми Анджело, ставший гангстером в одной из мафиозных группировок города. Вместе со своей криминальной семьёй Томми пытается найти себе место в городе и обрести влияние.

Фото: Xbox

Mafia: Definitive Edition вышла в 2020 году и получила положительные отзывы от критиков и игроков. Наиболее высоко оценили графику, сохранение сюжета оригинала и атмосферу 1930-х годов.

В разработке находится новая часть франшизы, которая, по слухам, расскажет про молодость дона Сальери.