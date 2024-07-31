Карен Фукухара хочет, чтобы её героиня из «Пацанов» расправилась с Хоумлендером

Хоумлендер — сильнейший супергерой сериала «Пацаны», который стал негласным лидером Семёрки. Во вселенной шоу убить его мечтает, наверное, каждый. В том числе и персонаж Карен Фукухара, Кимико.

В недавнем интервью актриса рассказала, что хочет расправиться с Хоумлендером в духе Арьи Старк из «Игры престолов». Таким раскладом Карен была бы довольна, но вряд ли авторы проекты завершат историю Хоумлендера именно таким образом.

Я хочу испытать момент Арьи Старк. Тот самый, когда она победила Короля Ночи.

Четвёртый сезон «Пацанов» завершился недавно. Шоу получит и пятый сезон, который станет финальным. Будет ли Amazon развивать проект дальше без участия шоураннера Эрика Крипке — это ещё предстоит узнать.