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Финальную серию второго сезона сериала «Дом дракона» слили в Сеть раньше премьеры

Финальную серию второго сезона сериала «Дом дракона» слили в Сеть раньше премьеры
Аудио-версия:
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Утечки и сливы — главная проблема современной индустрии. Этого не удалось избежать сериалу «Дом дракона», финал которого уже слили в Сеть раньше запланированного. Восьмой эпизод должен был выйти 5 августа, но его фрагменты уже гуляют по TikTok и другим соцсетям.

HBO пытается бороться с утечкой: компания блокирует аккаунты, публикующие отрывки из восьмого эпизода, однако это мало помогает.

Трейлер финальной серии (не смотрите, если не видели прошлые серии второго сезона)

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

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