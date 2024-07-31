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Начались съёмки сериала «Склиф» с Кристиной Асмус и Иваном Охлобыстиным

Начались съёмки сериала «Склиф» с Кристиной Асмус и Иваном Охлобыстиным
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовали съёмки сериала «Склиф» с Кристиной Асмус в главной роли. За производство шоу отвечают телеканал ТНТ, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и компания «Медиаслово».

В центре повествования сериала окажется врач-травматолог института скорой помощи, которая каждую смену борется за спасение жизней пациентов, преодолевая гендерные предрассудки коллег и пытаясь при этом уделить время личной жизни.

Фото со съёмок шоу

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Режиссером проекта выступит Всеволод Аравин. Вместе с Асмус в проекте снялись Матвей Лыков, Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский, Семен Серзин, Александр Тютин, Анастасия Гайворонская, Эльдар Трамов, Анастасия Дворянская и другие.

Релиз «Склифа» состоится в эфире телеканала ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Даты выхода пока нет.

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