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Сериал Игры (2024) про Олимпиаду-1980 в СССР: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода серий сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР
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Уже 3 августа состоится премьера сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР. Проект расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

Шоу стартует на «Кинопоиске» сразу с двумя сериями, а остальные будут выходить еженедельно по субботам. Финал состоится 14 сентября после выхода восьмого эпизода.

Отрывок из сериала «Игры» с Ангелиной Мельниковой

Расписание выхода сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 августа
2-я серия3 августа
3-я серия10 августа
4-я серия17 августа
5-я серия24 августа
6-я серия31 августа
7-я серия7 сентября
8-я серия14 сентября
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