Расписание выхода серий сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР
Уже 3 августа состоится премьера сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР. Проект расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.
Шоу стартует на «Кинопоиске» сразу с двумя сериями, а остальные будут выходить еженедельно по субботам. Финал состоится 14 сентября после выхода восьмого эпизода.
Отрывок из сериала «Игры» с Ангелиной Мельниковой
Расписание выхода сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 августа
|2-я серия
|3 августа
|3-я серия
|10 августа
|4-я серия
|17 августа
|5-я серия
|24 августа
|6-я серия
|31 августа
|7-я серия
|7 сентября
|8-я серия
|14 сентября
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