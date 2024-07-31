Расписание выхода серий сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР

Уже 3 августа состоится премьера сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР. Проект расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

Шоу стартует на «Кинопоиске» сразу с двумя сериями, а остальные будут выходить еженедельно по субботам. Финал состоится 14 сентября после выхода восьмого эпизода.

Отрывок из сериала «Игры» с Ангелиной Мельниковой

Расписание выхода сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР