БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Зрителей ждут новые эмоции»: звезда «Чебурашки» — о съёмках продолжения фильма

«Зрителей ждут новые эмоции»: звезда «Чебурашки» — о съёмках продолжения фильма
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда фильма «Чебурашка» Ева Смирнова в свежем интервью газете «Комсомольская правда» рассказала, как проходят съёмки сиквела.

По словам актрисы, съёмочный процесс продолжения проходит отлично. Смирнова отметила, что создатели «постоянно придумывают что-то новое и интересное». Зрителям обещают много эмоций и чувство приключений.

Съёмки проходят замечательно. Очень яркая, крутая, солнечная команда. И съёмки прям, ну, вот ярче некуда! Постоянно придумывается что-то новое, интересное. А что ждёт зрителя? Много приключений, получение новых эмоций и интересный сюжет.

Премьера ленты состоится 1 января 2026 года. Режиссёром выступит Дмитрий Дьяченко, снявший первую картину. Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом проката России. Сборы картины превысили 7 млрд рублей.

Материалы по теме
Актёр Сергей Гармаш раскрыл свежие детали фильма «Чебурашка 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android