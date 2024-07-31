«Зрителей ждут новые эмоции»: звезда «Чебурашки» — о съёмках продолжения фильма

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Звезда фильма «Чебурашка» Ева Смирнова в свежем интервью газете «Комсомольская правда» рассказала, как проходят съёмки сиквела.

По словам актрисы, съёмочный процесс продолжения проходит отлично. Смирнова отметила, что создатели «постоянно придумывают что-то новое и интересное». Зрителям обещают много эмоций и чувство приключений.

Съёмки проходят замечательно. Очень яркая, крутая, солнечная команда. И съёмки прям, ну, вот ярче некуда! Постоянно придумывается что-то новое, интересное. А что ждёт зрителя? Много приключений, получение новых эмоций и интересный сюжет.

Премьера ленты состоится 1 января 2026 года. Режиссёром выступит Дмитрий Дьяченко, снявший первую картину. Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом проката России. Сборы картины превысили 7 млрд рублей.