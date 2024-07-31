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Инсайдер показал макеты iPhone 16 в пяти разных цветах

Инсайдер показал макеты iPhone 16 в пяти разных цветах
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Уже по традиции во второй половине лета появляется всё больше деталей о новых моделях iPhone. Как обратили внимание в издании 9toMac, известный обозреватель техники и инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографии макетов грядущего iPhone 16.

Как можно увидеть на изображении, грядущая линейка смартфонов Apple получит новый дизайн блока камер и новую линейку цветов. Если макеты окажутся актуальными, то iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут доступны в пяти цветах: белом, чёрном, синем, зелёном и розовом. Что касается Pro-версий, то здесь пользователей могут ждать сюрпризы, как и в случае с прошлогодним iPhone 15 Pro.

Фото: X/Sonny Dickson

Полноценный анонс iPhone 16 ожидается в первой половине сентября на отдельном ивенте от Apple. Вместе с выходом линейки гаджетов также станет доступна новая версия мобильной операционной системы iOS 18 с ИИ-функциями, представленная в июне.

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