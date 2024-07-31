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Фильм «Тур с Иванушками» выйдет в онлайне 6 августа

Фильм «Тур с Иванушками» выйдет в онлайне 6 августа
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Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION объявила, что цифровая премьера фильма «Тур с Иванушками» состоится 6 августа. В этот день картина появится в каталоге онлайн-кинотеатра.

Фильм рассказывает о приключениях трёх подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту – встретиться с группой «Иванушки International». В самом начале зрителей отправят в небольшое путешествие в 1996 год, а затем действия перенесут в наше время.

Главные роли в «Туре с Иванушками» исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. Среди участников группы «Иванушки International» в фильме снялись солисты Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко. Кресло режиссёра занял Марк Горобец.

Картина вышла в прокат 20 июня и собрала 112 млн рублей.

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