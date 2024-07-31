Вышел тизер второго сезона сериала «Что делать женщине, если…» от Okko

Онлайн-кинотеатр Okko представил дебютный тизер второго сезона сериала «Что делать женщине, если...» с подзаголовком «У мужа её подруги две любовницы». Премьера шоу состоится до конца 2024 года в стриминговом сервисе.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Второй сезон сериала «Что делать женщине, если…» продолжит историю успешного адвоката Анны, которая сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи. Женщина так и не смогла выбрать одного из двух претендентов на своё сердце, однако это не помешает ей попасть в новые любовные разборки. На этот раз — в разборки лучшей подруги Ларисы, её мужа и двух его любовниц.

К главным ролям в продолжении вернулись Елена Лядова, Гоша Куценко, Агриппина Стеклова и Антон Филипенко. К ним присоединились Елена Николаева, Игорь Верник, Сергей Епишев и другие. Режиссёром проекта вновь выступил Алексей Кузмин-Тарасов, а шоураннером – Алексей Киселёв.