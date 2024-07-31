Microsoft удалит всю рекламу из «Скайпа»

Компания Microsoft объявила о полном удалении рекламы из Skype, популярного сервиса для общения и видеозвонков. Пользователи больше не увидят назойливых рекламных объявлений уже с релизом ближайшего апдейта, который выйдет совсем скоро.

В Microsoft заявили, что прислушались к отзывам своей аудитории и отныне «Скайп» станет более удобным, плавно работающим приложением на всех устройствах. Кроме того, пользователи больше не будут отвлекаться на рекламные материалы в чатах, что сделает работу и общение в приложении более удобными.

Помимо удаления рекламы, с новым обновлением в «Скайпе» также улучшат встроенный генератор изображений для Windows и MacOS, а также внесут небольшие изменения в дизайн программы.