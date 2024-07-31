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Создатели «Фейсбука»* выплатят $ 1,4 млрд штату Техас из-за незаконного сбора данных

Создатели «Фейсбука»* выплатят $ 1,4 млрд штату Техас из-за незаконного сбора данных
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Американская компания Meta* согласилась выплатить штраф в размере $ 1,4 млрд в пользу штата Техас. Местные чиновники подали в суд на корпорацию ещё в 2022 году, обвиняя соцсеть «Фейсбук»* в нарушении соглашения о защите персональных данных.

Дело в том, что популярнейшая соцсеть незаконно собирала миллионы биометрических данных жителей Техаса без их согласия, начиная с 2011 года. Речь идёт о функции, которую «Фейсбук»* активно использует с начала 2010-х — она автоматически предлагает теги с изображением людей на фотографии, основываясь на распознавании их лиц, хотя они не давали на это согласия.

В результате суда Meta* выплатит около $ 1,4 млрд из-за нарушения закона Техаса о сборе или использовании биометрических идентификаторов и закона о недобросовестной торговой практике. Средства поступят на счёт штата в ближайшие пять лет.

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