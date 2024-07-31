Цены в Dota 2 и Counter-Strike 2 в рублях снизились из-за изменения курса валюты

Внутриигровые предметы для кастомизации персонажей в играх Dota 2 и Counter-Strike 2 от Valve подешевели после изменения курса доллара к рублю.

Как сообщается, раньше цены в данных играх устанавливались по курсу 1 доллар США = 92 российских рубля, однако теперь один доллар соответствует 86 рублям. Из-за этого внутриигровые предметы стали дешевле в среднем на 7–8%.

Так, к примеру, предметы качества Arcana в Dota 2 для персонажей Skywrath Mage и Vengeful Spirit, продающиеся в рамках ивента «Павшая корона», теперь стоят 3050 рублей вместо 3250 рублей. Что касается цен в шутере от Valve, ключи от кейсов в CS2 сейчас можно купить от 215 рублей.

На 31 июля официальный курс доллара США по отношению к рублю в Российской Федерации установлен Банком России на уровне 86,33 рубля.