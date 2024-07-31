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Вышел трейлер российского сериала «Город тайн» — ремейка триллера «Незнакомец»

Вышел трейлер российского сериала «Город тайн» — ремейка триллера «Незнакомец»
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Онлайн-кинотеатры «Иви» и Kion, а также телеканал НТВ представили тизер-трейлер сериала «Город тайн». Премьера шоу состоится 5 августа в стриминговых сервисах и на телевидении.

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат Kion/НТВ.

«Город тайн» — ремейк южнокорейского детектива, вышедшего в 2017 году. Сериал расскажет историю следователя Алексея Платова, лишённого способности испытывать чувства. Заручившись поддержкой и помощью молодого лейтенанта Полины Лавровой, герой займётся расследованием загадочной смерти одного из самых влиятельных предпринимателей страны.

Режиссёром проекта выступил Сергей Пикалов («Мятеж»), сценарий написали Александр Иштриков и Мария Мзокова на основе работы Ли Су-ёна. Главные роли в шоу исполнили Илья Любимов («Неадекватные люди»), Ксения Лукьянчикова («Красная королева») и Алексей Фатеев («Нелюбовь»).

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