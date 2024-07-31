Чемпион The International 2022 сообщил о решении вернуться на про-сцену Dota 2

Профессиональный игрок в Dota 2 и чемпион топ-турнира The International 2022 Мартин Saksa Саздов объявил о своём намерении вернуться на про-сцену дисциплины.

Как сообщил киберспортсмен, он планирует вернуться на про-сцену «Доты» после завершения турнира The International 2024. Тех, кого интересует его кандидатура, игрок просит написать ему в личные сообщения или на почту.

Последней серьёзной командой македонского про-игрока была Tundra Esports, в составе которой он занял первое место на чемпионате The International 2022. Однако через полгода после победы на главном турнире по Dota 2 Сакса был вынужден уйти в инактив из-за психологических проблем.

В июне 2024 года Мартин сыграл в европейском «миксе» популярного стримера Жана Gorgc Стефановски под названием Team Bald. В данном ростере игрок прошёл в закрытые квалификации к The International 2024, где занял последнее место.