Популярность серии Fallout выросла в пять раз из-за выхода сериала «Фоллаут»

Недавно гендиректор Microsoft Сатья Наделла пообщался с журналистами издания IGN. В ходе разговора руководитель компании поделился, что число наигранных часов в различные части Fallout через подписку Game Pass возросло в пять раз.

По словам Наделлы, данной ситуации поспособствовала популярность сериала «Фоллаут» от Amazon. Он также добавил, что премьера шоу в целом положительно повлияла на игровую индустрию — за первые 16 дней проект посмотрели 65 млн зрителей.

Версия подписки Game Pass для консолей даёт доступ к Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76 и Fallout: New Vegas, а для ПК — ещё к первым двум частям. В какие конкретно игры франшизы геймеры наиграли больше всего времени, Сатья Наделла не раскрыл.