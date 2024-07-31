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Популярность серии Fallout выросла в пять раз из-за выхода сериала «Фоллаут»

Популярность серии Fallout выросла в пять раз из-за выхода сериала «Фоллаут»
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Недавно гендиректор Microsoft Сатья Наделла пообщался с журналистами издания IGN. В ходе разговора руководитель компании поделился, что число наигранных часов в различные части Fallout через подписку Game Pass возросло в пять раз.

По словам Наделлы, данной ситуации поспособствовала популярность сериала «Фоллаут» от Amazon. Он также добавил, что премьера шоу в целом положительно повлияла на игровую индустрию — за первые 16 дней проект посмотрели 65 млн зрителей.

Версия подписки Game Pass для консолей даёт доступ к Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76 и Fallout: New Vegas, а для ПК — ещё к первым двум частям. В какие конкретно игры франшизы геймеры наиграли больше всего времени, Сатья Наделла не раскрыл.

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