BetBoom Team получила приглашение на турнир ESL Challenger Atlanta 2024 по CS2

Турнирный оператор ESL анонсировал коллективы, получившие прямые приглашения на турнир ESL Challenger at DreamHack Atlanta 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 100 тыс.

Всего в рамках LAN-соревнования в Атланте, США, сразятся восемь команд. Четыре состава получили прямые приглашения на основе мирового рейтинга CS2, а остальные участники определятся по итогам региональных отборочных.

Участники ESL Challenger Atlanta 2024 по CS2:

M80 (США) — прямое приглашение;

FlyQuest (Австралия) — прямое приглашение;

BIG (Германия) — прямое приглашение;

BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; TBD — победитель квалификации в Европе;

TBD — победитель квалификации в Северной Америке;

TBD — победитель квалификации в Южной Америке;

TBD — победитель квалификации в Океании.

Турнир ESL Challenger at DreamHack Atlanta 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 6 октября в Атланте, США. В рамках соревнования 8 команд разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс. и слот на чемпионате ESL Pro League Season 21.