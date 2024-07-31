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Приглашённые команды ESL Challenger at DreamHack Atlanta 2024 по Counter-Strike 2

BetBoom Team получила приглашение на турнир ESL Challenger Atlanta 2024 по CS2
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Турнирный оператор ESL анонсировал коллективы, получившие прямые приглашения на турнир ESL Challenger at DreamHack Atlanta 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 100 тыс.

Всего в рамках LAN-соревнования в Атланте, США, сразятся восемь команд. Четыре состава получили прямые приглашения на основе мирового рейтинга CS2, а остальные участники определятся по итогам региональных отборочных.

Участники ESL Challenger Atlanta 2024 по CS2:

  • M80 (США) — прямое приглашение;
  • FlyQuest (Австралия) — прямое приглашение;
  • BIG (Германия) — прямое приглашение;
  • BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;
  • TBD — победитель квалификации в Европе;
  • TBD — победитель квалификации в Северной Америке;
  • TBD — победитель квалификации в Южной Америке;
  • TBD — победитель квалификации в Океании.

Турнир ESL Challenger at DreamHack Atlanta 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 6 октября в Атланте, США. В рамках соревнования 8 команд разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс. и слот на чемпионате ESL Pro League Season 21.

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