BetBoom Team получила приглашение на турнир ESL Challenger Atlanta 2024 по CS2

Турнирный оператор ESL анонсировал коллективы, получившие прямые приглашения на турнир ESL Challenger at DreamHack Atlanta 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 100 тыс.
Всего в рамках LAN-соревнования в Атланте, США, сразятся восемь команд. Четыре состава получили прямые приглашения на основе мирового рейтинга CS2, а остальные участники определятся по итогам региональных отборочных.
Участники ESL Challenger Atlanta 2024 по CS2:
- M80 (США) — прямое приглашение;
- FlyQuest (Австралия) — прямое приглашение;
- BIG (Германия) — прямое приглашение;
- BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;
- TBD — победитель квалификации в Европе;
- TBD — победитель квалификации в Северной Америке;
- TBD — победитель квалификации в Южной Америке;
- TBD — победитель квалификации в Океании.
Турнир ESL Challenger at DreamHack Atlanta 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 6 октября в Атланте, США. В рамках соревнования 8 команд разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс. и слот на чемпионате ESL Pro League Season 21.