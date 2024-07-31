Вышел трейлер сериала «Столыпин» про революцию в Российской империи

Институт развития интернета опубликовал дебютный трейлер исторического сериала «Столыпин». В ролике показали радикальных революционеров и покушение на премьер-министра Российской империи Петра Столыпина.

Видео доступно на YouTube-канале «ИРИ (Институт развития интернета)». Права на видео принадлежат ИРИ.

Действия шоу развернутся в 1906 году в Петербурге. Революционеры разрабатывают план по убийству Петра Столыпина. Сторонники кровавого террора уверены в своей правоте и считают, что убийство министра может все изменить. Столыпин же всеми силами пытается навести порядок в стране, раздираемой внутриполитическими распрями.

Главные роли в сериале исполнили Александр Устюгов, Стася Милославская и Юрий Насонов. Кресло режиссёра занял Алексей Андрианов («Грозный»).

Премьера «Столыпина» состоится 12 августа на фестивале «Окно в Европу». В стриминговом сервисе «Смотрим» проект выйдет в течение 2024 года.