БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер сериала «Столыпин» про революцию в Российской империи

Вышел трейлер сериала «Столыпин» про революцию в Российской империи
Аудио-версия:
Комментарии

Институт развития интернета опубликовал дебютный трейлер исторического сериала «Столыпин». В ролике показали радикальных революционеров и покушение на премьер-министра Российской империи Петра Столыпина.

Видео доступно на YouTube-канале «ИРИ (Институт развития интернета)». Права на видео принадлежат ИРИ.

Действия шоу развернутся в 1906 году в Петербурге. Революционеры разрабатывают план по убийству Петра Столыпина. Сторонники кровавого террора уверены в своей правоте и считают, что убийство министра может все изменить. Столыпин же всеми силами пытается навести порядок в стране, раздираемой внутриполитическими распрями.

Главные роли в сериале исполнили Александр Устюгов, Стася Милославская и Юрий Насонов. Кресло режиссёра занял Алексей Андрианов («Грозный»).

Премьера «Столыпина» состоится 12 августа на фестивале «Окно в Европу». В стриминговом сервисе «Смотрим» проект выйдет в течение 2024 года.

Материалы по теме
Первый трейлер «Соника 3 в кино» выйдет в августе — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android