Вышел трейлер фильма «Рыжий» о российском поэте из 90-x

На этой неделе вышел трейлер биографического фильма «Рыжий» о российском поэте Борисе Рыжем из 90-x. В ролике показали различные моменты из жизни творца под заводную песню Михаила Муромова «Яблоки на снегу».

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Пионер». Права на видео принадлежат Hype Film.

Действие картины развернётся в конце 1990-х. Молодые поэты ищут способы, как заработать на жизнь словом. Среди них есть Борис Рыжий. Он может договориться с местными бандитами, а потом поехать за премией «Антибукер». Лента расскажет историю его взаимоотношений с семьёй, друзьями и о поиске признания.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Алёхин, Таисия Вилкова, Евгений Ткачук и Евгений Серзин. Режиссёром выступил Семён Серзин.

Премьера «Рыжего» в кинотеатрах России состоится 12 сентября.