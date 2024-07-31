Spirit, Tundra, Cloud9 — стали известны команды, приглашённые на PGL Wallachia S2 по Доте

Турнирный оператор PGL представил команды, получившие прямые приглашения на топ-турнир PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
В рамках соревнования в Румынии сразятся 16 коллективов, 10 из которых были приглашены на ивент напрямую. Оставшиеся участники станут известны по итогам шести региональных квалификаций.
Участники PGL Wallachia Season 1 по Dota 2:
- Team Liquid (Швеция);
- Team Spirit (Россия);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Xtreme Gaming (Китай);
- HEROIC (Южная Америка);
- nouns (Северная Америка);
- G2.iG (Китай);
- Tundra Esports (Европа);
- Cloud9 (Европа);
- PSG Quest (Ближний Восток);
- Победитель квалификации в Восточной Европе;
- Победитель квалификации в Западной Европе;
- Победитель квалификации в Китае;
- Победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
- Победитель квалификации в Северной Америке;
- Победитель квалификации в Южной Америке.
Турнир пройдёт в таком же формате, как и первый ивент серии чемпионатов по «Доте». 16 команд сразятся по швейцарской системе, после чего восемь сильнейших ростеров пройдут в плей-офф, а остальные покинут соревнование.
Топ-турнир PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.