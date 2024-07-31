Spirit, Tundra, Cloud9 — стали известны команды, приглашённые на PGL Wallachia S2 по Доте

Турнирный оператор PGL представил команды, получившие прямые приглашения на топ-турнир PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках соревнования в Румынии сразятся 16 коллективов, 10 из которых были приглашены на ивент напрямую. Оставшиеся участники станут известны по итогам шести региональных квалификаций.

Участники PGL Wallachia Season 1 по Dota 2:

Team Liquid (Швеция);

Team Spirit (Россия) ;

; Team Falcons (Ближний Восток);

Xtreme Gaming (Китай);

HEROIC (Южная Америка);

nouns (Северная Америка);

G2.iG (Китай);

Tundra Esports (Европа);

Cloud9 (Европа);

PSG Quest (Ближний Восток);

Победитель квалификации в Восточной Европе;

Победитель квалификации в Западной Европе;

Победитель квалификации в Китае;

Победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;

Победитель квалификации в Северной Америке;

Победитель квалификации в Южной Америке.

Турнир пройдёт в таком же формате, как и первый ивент серии чемпионатов по «Доте». 16 команд сразятся по швейцарской системе, после чего восемь сильнейших ростеров пройдут в плей-офф, а остальные покинут соревнование.

Топ-турнир PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.