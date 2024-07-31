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Приглашённые участники PGL Wallchia Season 2 по Dota 2 (ПГЛ Валлашия по «Доте»)

Spirit, Tundra, Cloud9 — стали известны команды, приглашённые на PGL Wallachia S2 по Доте
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Турнирный оператор PGL представил команды, получившие прямые приглашения на топ-турнир PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках соревнования в Румынии сразятся 16 коллективов, 10 из которых были приглашены на ивент напрямую. Оставшиеся участники станут известны по итогам шести региональных квалификаций.

Участники PGL Wallachia Season 1 по Dota 2:

  • Team Liquid (Швеция);
  • Team Spirit (Россия);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Xtreme Gaming (Китай);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • nouns (Северная Америка);
  • G2.iG (Китай);
  • Tundra Esports (Европа);
  • Cloud9 (Европа);
  • PSG Quest (Ближний Восток);
  • Победитель квалификации в Восточной Европе;
  • Победитель квалификации в Западной Европе;
  • Победитель квалификации в Китае;
  • Победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
  • Победитель квалификации в Северной Америке;
  • Победитель квалификации в Южной Америке.

Турнир пройдёт в таком же формате, как и первый ивент серии чемпионатов по «Доте». 16 команд сразятся по швейцарской системе, после чего восемь сильнейших ростеров пройдут в плей-офф, а остальные покинут соревнование.

Топ-турнир PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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