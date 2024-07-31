Logitech хочет сделать «вечную мышь» с платной подпиской

Генеральный директор Logitech Ханнеке Фабер дала обширное интервью журналистам издания The Verge. В рамках беседы руководитель рассказала о будущих продуктах компании, которые нацелены на экологичность и долговечность.

Среди них оказалась «вечная мышь», главными преимуществами которой выступят сниженное количество отходов и увеличенный срок службы. По словам Фабер, пользователям будет достаточно обновить ПО или заплатить за подписку, что сделает устройство более выгодным.

Однако она подчеркнула, что подобная бизнес-модель столкнётся со множеством трудностей. К примеру, компании предстоит найти идеальный баланс между качеством мыши и стоимостью подписки, чтобы пользователи были готовы инвестировать свои средства.

В конце Ханнеке Фабер резюмировала, что Logitech стремится к устойчивому развитию и планирует сократить углеродный след к концу десятилетия.