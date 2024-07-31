БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы российских фильмов за границей выросли на 67% в первой половине 2024 года

Сборы российских фильмов за границей выросли на 67% в первой половине 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщают журналисты издания «Бюллетень кинопрокатчика», сборы российских фильмов за границей выросли на 67% в первой половине 2024 года. Причём общая выручка картин составила $ 14,2 млн. Для сравнения, за весь 2023 год сборы достигли отметки в $17,6 млн.

Самые кассовые российские картины за рубежом

  1. «Маша и Медведь» — $ 2,8 млн сборов;
  2. «Коты Эрмитажа» - $ 2,1 млн сборов;
  3. «Снежная королева: Разморозка» — $ 2 млн сборов;
  4. «Великолепная пятёрка» - $ 1,6 млн сборов;
  5. «Я иду играть» — $ 1 млн сборов.

На долю анимационных картин пришлось 77,6% от всей выручки российского контента за границей. В общей сложности отечественные мультфильмы заработали $ 11 млн.

Самыми прибыльными рынками первого полугодия стали Китай ($ 1,8 млн), Бразилия с ($ 1,2 млн), Италия ($ 1,1 млн) и Мексика ($ 1,060 млн).

Материалы по теме
Мировые сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили $ 1,5 млрд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android