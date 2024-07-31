Сборы российских фильмов за границей выросли на 67% в первой половине 2024 года

Как сообщают журналисты издания «Бюллетень кинопрокатчика», сборы российских фильмов за границей выросли на 67% в первой половине 2024 года. Причём общая выручка картин составила $ 14,2 млн. Для сравнения, за весь 2023 год сборы достигли отметки в $17,6 млн.

Самые кассовые российские картины за рубежом

«Маша и Медведь» — $ 2,8 млн сборов; «Коты Эрмитажа» - $ 2,1 млн сборов; «Снежная королева: Разморозка» — $ 2 млн сборов; «Великолепная пятёрка» - $ 1,6 млн сборов; «Я иду играть» — $ 1 млн сборов.

На долю анимационных картин пришлось 77,6% от всей выручки российского контента за границей. В общей сложности отечественные мультфильмы заработали $ 11 млн.

Самыми прибыльными рынками первого полугодия стали Китай ($ 1,8 млн), Бразилия с ($ 1,2 млн), Италия ($ 1,1 млн) и Мексика ($ 1,060 млн).