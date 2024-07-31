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Стартовали съёмки комедии «Поле чудес» про запрятанные сокровища княгини

Стартовали съёмки комедии «Поле чудес» про запрятанные сокровища княгини
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Кинокомпании Vega Film, «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатр Start объявили о старте съёмок комедийного фильма «Поле чудес». Также было опубликовано множество фотографий с площадки.

Согласно синопсису, компания детей из года в год проводит лето в стародачном посёлке. У ребят есть скрытый от посторонних глаз штаб на кукурузном поле и легенда, которая гласит, что недалеко от посёлка запрятан клад с сокровищами княгини, бежавшей от Наполеона.

В актёрский состав вошли Елена Лядова, Ева Данилко, Екатерина Червова, Полина Айнутдинова, Денис Шведов, Марк-Малик Мурашкин, Володя Левченко и другие. Кресло режиссёра заняла Анна Сичинская, ранее поставившая фильм «Осторожно, дети!».

Сроки и дата выхода ленты пока не раскрываются.

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