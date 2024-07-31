AMD раскрыла стоимость процессоров линейки Ryzen 9000

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Как сообщают журналисты издания VideoCardz, компания AMD раскрыла американским ритейлерам стоимость процессоров линейки Ryzen 9000. Стоимость самого бюджетного варианта из будущей серии Ryzen 5 9600X составит $ 279 (23,9 тысячи рублей).

Причём стоит отметить, что свежее поколение процессоров AMD будет на старте дешевле предыдущей серии Ryzen 7000. Цена будет разниться на $ 20, $ 40, $ 100 и $ 150 соответственно.

Стоимость всех процессоров из линейки AMD Ryzen 9000

Ryzen 9 9950X — $ 599 (~ 51 тыс. рублей) ;

; Ryzen 9 9900X — $ 449 (~ 39 тыс. рублей) ;

; Ryzen 7 9700X — $ 359 (~ 31 тыс. рублей) ;

; Ryzen 5 9600X — $ 279 (~ 24 тыс. рублей);

Процессоры Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X поступят в продажу 8 августа, а процессоры Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X поступят в продажу 15 августа.