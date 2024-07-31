Пятый сезон Diablo 4 стартует 6 августа — все детали

Разработчики Diablo 4 из Blizzard опубликовали первый трейлер грядущего пятого сезона игры. Он привнесёт в проект новый режим «Инфернальные орды», врагов и предметы.

Пятый сезон в Diablo 4 стартует уже 6 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

В «Инфернальных ордах» игрокам предстоит отбиваться от волн врагов, а в конце сразиться со жрецами Кровожадного совета. Также геймеры повстречают на своём пути послушников ненависти из Diablo 2. Режим будет доступен в сезонном и вечном мирах, а пройти его можно будет как в одиночку, так и в кооперативе.

Ко всему прочему, с выходом нового сезона в Diablo 4 появится свыше 50 мощных уникальных и легендарных предметов. Получить их можно будет после его завершения.