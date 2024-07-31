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Появились первые кадры из сериала «Красная Поляна» от режиссёра «Беспринципных»

Появились первые кадры из сериала «Красная Поляна» от режиссёра «Беспринципных»
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» анонсировал сериал «Красная Поляна» про одноимённый горнолыжный курорт. Также пресс-служба сервиса поделилась множеством кадров из шоу.

Согласно синопсису, обаятельная светская авантюристка Саша сбегает из Москвы в Красную Поляну. В попытке обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта – Михалыча. После этого героине предстоит подружиться с персоналом отеля и казино, а затем вычислить шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку.

В актёрский состав вошли Рината Тимербаева, Николай Фоменко, Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина и другие. Режиссёром и продюсером выступил Роман Прыгунов, поставивший ранее «Беспринципных».

Премьера шоу состоится в 2025 году. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Кадры из сериала

Фото: Пресс-служба «Кинопоиска»

Фото: Пресс-служба «Кинопоиска»

Фото: Пресс-служба «Кинопоиска»

Фото: Пресс-служба «Кинопоиска»

Фото: Пресс-служба «Кинопоиска»

Фото: Пресс-служба «Кинопоиска»

Фото: Пресс-служба «Кинопоиска»

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